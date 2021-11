Neonato nasce morto, clinica vandalizzata dai parenti

Palermo - Una denuncia per la nascita di un bambino morto e un’altra per atti di vandalismo e aggressione. E' l’epilogo giudiziario di una tragedia umana che si è consumata domenica scorsa alla clinica Triolo Zancla e di cui si è avuta notizia solo oggi. Il decesso del bimbo in grembo a una 21enne ha scatenato la rabbia di alcuni familiari della giovane, tra cui padre e lo zio, che hanno fatto irruzione nella struttura distruggendo arredi, ascensore e aggredendo due sanitari.

Il medico s’era accorto dell’assenza di battito durante un controllo di routine, confermato da una successiva ecografia. Lunedì il parto indotto, per l’espulsione del neonato senza vita. La Procura del capoluogo ha aperto un’inchiesta, stabilendo l’autopsia sul corpicino del piccolo, per provare a capire le cause del decesso. “E’ un feto arrivato morto - dice il direttore sanitario della clinica, Luigi Triolo -, gli esami di controllo erano tutti regolari, è stato un evento non diagnosticabile”.