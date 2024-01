Neonato ritrovato dentro un cassonetto dei rifiuti

Torino - Un neonato è stato ritrovato questa sera dentro un cassonetto dei rifiuti a Villanova Canavese. Un operaio di 49 anni è stato attirato dai lamenti provenienti dal cassonetto, vicino a casa propria. Quando si è avvicinato ha notato un sacchetto di plastica, al cui interno c'era il piccolo, con la placenta e cordone ombelicale ancora attaccati. Sul posto sono interventi immediatamente i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno assistito il neonato e lo hanno trasportato all'ospedale di Ciriè. A quanto si apprende da fonti investigative il bambino sta bene. Sulla vicenda indagano i militari dell'Arma.

Il piccolo, un maschio, è stato ritrovato poco prima delle 20 in un vicolo poco distante dal centro e l'uomo che ha sentito il suo pianto ha chiamato immediatamente i soccorsi. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile, accorsi sul posto, non hanno individuato evidenti sistemi di sorveglianza in zona e stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Villanova Canavese è un paese con oltre mille abitanti a meno di trenta chilometri a nord di Torino, verso le Valli di Lanzo.