Neonato stritolato nel lettone: genitori a processo per omicidio

Roma - Sono finiti a processo con rito abbreviato i genitori di un neonato di soli 20 giorni, accusati di concorso in omicidio colposo. Hanno messo il piccolo nel lettone schiacciandolo inavvertitamente durante la notte e uccidendolo così per “asfissia meccanica”, come emerso dall'autopsia sul corpicino. I medici legali hanno riscontrato anche lesioni alle vertebre.

I fatti risalgono alla notte tra il 25 e il 26 ottobre 2017 ma padre e madre, di 28 e 26 anni, sono stati rinviati a giudizio solo oggi. Per i pm capitolini i genitori - che sono già in carcere a Roma per reati di droga, commessi dopo la morte del figlioletto - hanno agito con "negligenza, imprudenza o imperizia, causando il decesso" del bimbo: l'hanno stritolato rigirandosi tra le lenzuola, trovandolo privo di vita al mattino, tra le macchie di sangue e col volto violaceo. La prima udienza si terrà il 22 settembre.