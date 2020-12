Neve in città al Nord, il Mose tiene a Venezia

Da Alpi e Appennini fino alla pianura padana e alle valli cuneesi. Da stamattina nevica abbondantemente in gran parte del Nord Italia: sull'Emilia centro-occidentale, bassa Lombardia, basso Piemonte e sul Veneto centrale. Pure le montagne interne della Sardegna si sono risvegliate sotto i fiocchi. Neve perfino in città: sui social “fioccano” in queste ore le immagini di vie e tetti imbiancati a Milano, Lodi, Cremona, Vicenza, Cuneo, Parma, Reggio Emilia, Cremona ma anche Torino e Bologna. Sono già diverse le strade statali interrotte o chiuse al traffico per gli accumuli sull’asfalto.

E dove non nevica, piove o tira vento: come a Trieste, in Friuli, dove le raffiche di Bora toccano gli 80km/h. A Venezia è stato attivato il sistema Mose, per prevenire il fenomeno dell'acqua alta: la perturbazione in atto rischia di innalzare la marea a 120-130 cm sul medio mare. Al momento il livello in laguna si e' attestato sui 60 centimetri, lasciando quindi il capoluogo veneto all'asciutto.