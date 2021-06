Nicola Tanturli trovato dal giornalista Giuseppe Di Tommaso

Firenze - Nicola Tanturli, il bambino scomparso dalla sua casa nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze), nell'Alto Mugello, è stato ritrovato da un giornalista de "La Vita in Diretta". «Il bambino è stato ritrovato da Giuseppe Di Tommaso - ha spiegato il conduttore Alberto Matano all'AdnKronos - uno dei nostri inviati de "La Vita in Diretta". Era lì che stava girando insieme alla troupe immaginando il percorso che il bambino avesse potuto fare da casa. Lui era da solo perché la troupe era rimasta indietro, ha sentito dei lamenti si è sporto e in una scarpata ha trovato il piccolo».

«A quel punto - prosegue Matano - non prendendo il telefono Di Tommaso è corso indietro, ha chiamato i carabinieri e li ha aiutati a tirarlo fuori dalla scarpata. L'ho sentito tra le emozioni, le lacrime e la gioia, mi ha chiamato e mi ha detto: "È Vivo, è vivo!"».

Da quanto spiegato dalla prefettura, Nicola sarebbe stato trovato a circa tre chilometri dalla sua abitazione. Il piccolo sembrerebbe in buone condizioni. Il giornalista mentre saliva verso la casa avrebbe udito alcuni lamenti e rumori.