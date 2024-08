È Nicole Lorefice la 19enne morta in un incidente a Rodi in Grecia. FOTO

Vittoria - È Nicole Lorefice la giovane vittoriese di 19 anni morta ieri in Grecia, a Rodi, a seguito di un incidente stradale. La giovane lavorava come estetista e si trovava in vacanza con il fidanzato e alcuni amici quando è stata travolta da un autobus mentre viaggiava in sella ad una moto. Il gruppo era arrivato in Grecia lo scorso 12 agosto e pare che ieri stesse partecipando ad una escursione da effettuare proprio in sella alle due ruote.

Gravissime le lesioni riportate dalla ragazza che è stata anche sottoposta ad un intervento chirurgico che purtroppo si è rilevato vano. La giovane aveva riportato una emorragia celebrale.

Il fidanzato ha riportato diversi traumi e fratture. Ad avvisare entrambe le famiglie sono stati gli amici che viaggiavano con la coppia. I familiari dei due giovani sono già partiti alla volta della Grecia. Le autorità hanno disposto l’autopsia.

Non è chiaro, al momento, quando la salma potrà fare rientro in Italia e quando si potranno svolgere i funerali.