No vax fino alla fine, rifiuta anche la rianimazione: addio a Letizia Perna

Livorno – Una nuova assurda storia no vax si aggiunge in queste ore alle cronache nazionali dalla Toscana: dopo aver rifiutato ogni cura proposta dai medici dell’ospedale di Livorno, Letizia Perna - 59enne agente immobiliare di Rosignano Marittimo (foto) - si è spenta ieri, 14 dicembre. La donna, positiva al Covid, era ricoverata da qualche settimana: le sue condizioni, inizialmente non gravi, sono peggiorate col trascorrere dei giorni.

Trasferita d’urgenza nel reparto di terapia intensiva, ha voluto restarci solo un giorno: nonostante l’insistenza dei sanitari, ha rifiutato di essere intubata e la situazione è così precipitata definitivamente: «Era una No vax convinta e ha rifiutato ripetutamente le cure - riferiscono fonti ospedaliere ai media locali -, era giovane e senza alcuna patologia pregressa: il vaccino l’avrebbe salvata di sicuro, ma lei ha detto di no ad ogni aiuto fino all’ultimo».