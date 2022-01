Non chiamatele prostitute, sex worker non è reato

Roma - Quella che tutti conoscevano come prostituta ha subìto negli anni scorsi una classificazione di dubbio gusto, a seconda del giro che frequentava: se i clienti erano facoltosi ed il guadagno era almeno a tre zeri, era pronta l’etichetta di «escort»; in caso contrario, prostituta rimaneva. Ora, qualunque siano le possibilità e le esigenze del cliente, si parla di “sex worker”, in nome di un politically correct che ha tolto le asperità dai vocaboli italiani traducendoli in inglese. Vale anche per altre professioni. Letteralmente significa "lavoratore sessuale", ovvero colui o colei che offre delle performance di carattere sessuale in cambio di denaro o beni.

Soldi in contanti (al di sotto dei 999,99 euro dall’1 gennaio 2022, per non infrangere la soglia delle transazioni dirette) oppure altre utilità a seconda della quantità delle prestazioni e del debito contratto: appartamenti, gioielli, auto, abiti costosi, ecc. Le stime dicono che circa l’80% delle persone che lavorano in questo settore è straniero, nella maggior parte dei casi senza documenti e sfruttato da protettori. Ma si tratta di cifre molto relative: sono noti, ad esempio, i casi di studentesse che per pagarsi studi o lussi fanno le sex worker nel più assoluto anonimato.

Il sex worker, come qualsiasi altro lavoratore, offre prestazioni stabili oppure occasionali e non necessariamente per strada ma a domicilio, in albergo o su Internet, cioè in una chat erotica o su un social media. In sostanza, si può definire sex worker chi ottiene un guadagno da una prestazione sessuale fisica o virtuale. Nel primo caso, rientrano quelle che presuppongono un contatto fisico e la prestazione viene accordata

- in modo casuale: ad esempio, il sex worker che lavora in strada e che non ha concordato preventivamente un appuntamento col cliente occasionale;

- su appuntamento: chi lavora per un’agenzia e che offre le proprie prestazioni ad una determinata persona, in un luogo preciso e per un certo periodo di tempo (una sera, una settimana).

Nel caso del sex work indiretto, invece, si entra nella sfera virtuale: chat erotiche o siti a luci rosse che chiedono soldi o ricariche, in cambio di incontri a distanza o invio di immagini a contenuto pornografico. Un genere di lavoro che, là dove non sia in mano alla criminalità organizzata, non è reato ma una professione. Quello che viene penalmente punito è lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione. La legge Merlin punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chi trae profitto dal guadagno di un sex worker, anche se quest’ultimo è d’accordo nel condividere il guadagno con terzi in modo spontaneo.

Viene inoltre punito chi facilita l’esercizio della prostituzione: accompagnando il sex worker sul luogo di lavoro, pubblicando annunci per procurargli clienti, e soprattutto mettendo a disposizione dei luoghi in cui poter esercitare, siano essi case o night. È colpevole anche il proprietario o l’amministratore che lo ceda in affitto e ignori il giro che vi si consuma. Non è sempre facile far tutto da soli ma in pratica, per il nostro codice, il sex worker non commette reato con il proprio mestiere finché lavora completamente in proprio e concedere il proprio corpo è una sua scelta volontaria.

E purché ciò non comporti una diminuzione permanente dell’integrità fisica o sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; ad esempio consumando la prestazione in un luogo pubblico, anche se in macchina, perché potenzialmente visibile da passanti. Allo stesso modo, chi paga un sex worker per avere una prestazione sessuale non commette reato, a condizione che sia offerta da persona maggiorenne e consenziente. A ben vedere potrebbero rientrare nella categoria anche i pornodivi come Jenny Green, che tuttavia si considerano “attori” veri e propri e come tali sono regolati da un punto di vista anche fiscale. Quello che manca agli altri, chissà che questi primi tentativi di definizione linguistica aiutino ad ottenere per altre vie un riconoscimento di tipo legale e tributario.