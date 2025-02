"Non riesco a smettere di rubare, arrestatemi". 24enne va in Questura: "Troppi sensi di colpa"

Milano - Sulle sue gambe si è recato dagli agenti della Polizia di Stato di Milano per farsi arrestare dopo aver commesso cinque rapine in negozi di prodotti cosmetici e di pulizia per la casa e di abbigliamento tra il 14 ottobre 2024 e domenica scorsa. E' così che si è fatto arrestare un italiano di 24 anni. Il giovane è andato al Commissariato Lambrate chiedendo di poter parlare con qualcuno: quindi ha raccontato che a causa delle condizioni economiche, perché disoccupato, aveva cominciato a mettere a segno «rapine nei negozi». Dopo aver trascorso sei mesi in carcere per un colpo commesso nel gennaio 2024 in un negozio nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Rogoredo, era andato ad abitare a casa della madre ma poi era tornato in azione.

Martedì si è rivolto alla Polizia di Stato «per la paura di non riuscire a liberarsi da questo impulso e per il grande senso di colpa che provava». Ha poi raccontato nei dettagli ai poliziotti i luoghi, le date e le modalità delle rapine. Gli agenti hanno verificato nella banca dati le denunce e contattato i responsabili dei negozi che hanno riconosciuto il giovane il quale agiva sempre nei pressi di fermate della metropolitana per fuggire più agevolmente Il 24enne, che ha dichiarato di aver sempre raggiunto Milano in treno dal Friuli Venezia Giulia, dove risiedeva, è stato anche indagato per un furto commesso il 20 gennaio scorso, ancora in un negozio di cosmetici a Milano.