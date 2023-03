Non si fermano a posto di blocco, muore ventenne

Mazara Del Vallo - Incidente mortale nella notte alla periferia di Mazara del Vallo, nel trapanese, il bilancio è di un morto e due feriti. Tre giovani non si sono fermati ad un posto di blocco della Polizia tra via Salemi e via della Pace. La la vettura, lanciata a forte velocità, si è schiantata contro un muro. Per l'impatto l'auto si è accartocciata ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i tre ragazzi dall'abitacolo.

Uno di loro, di appena 20 anni, non ce l'ha fatta. Gli altri due feriti sono stati trasportati al vicino ospedale. E' stata aperta un'inchiesta.