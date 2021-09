Nonnina con pistola magnum e 50 cartucce in casa, denunciata

Naro - Un'anziana 78enne di Naro con una Smith&Wesson calibro 357 magnum in casa (nella foto, un modello) e decine di proiettili dello stesso calibro, di cui forse non era nemmeno a conoscenza. I carabinieri l'hanno trovata nell’abitazione della vecchina, grazie a una “soffiata”.

La donna non avrebbe saputo spiegare però la provenienza della pistola ed è stata denunciata insieme al figlio, per detenzione di arma da fuoco e munizioni senza autorizzazione. Probabilmente la magnum sarà inviata adesso al Ris di Messina, per capire se sia stata utilizzata o meno e in quale occasione.