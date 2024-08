Nonno e nipotino cadono da un parapetto a Scoglitti, gravi

Vittoria - Sono precipitati nel vuoto da una scala esterna di un hotel dopo il distacco di un parapetto. Sono in prognosi riservata all'ospedale Guzzardi di Vittoria un nonno e un nipotino di appena due anni caduti nel vuoto in un hotel di Scoglitti.

La squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria è intervenuta alle 13.30 di oggi in un Hotel Village di Scoglitti per il distacco di un parapetto lungo una scala esterna che porta alle camere. A causa di questo distacco, un nonno ed il nipotino di appena due anni sono caduti nel vuoto. Stavano trascorrendo, con il resto della famiglia, qualche giorno di vacanza in Sicilia. Sul posto è intervenuto il personale del 118. Entrambi sono stati accompagnati all’ospedale di Vittoria. Sono ricoverati in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia. Dopo le prime attività connesse al soccorso tecnico urgente, sul posto interverranno i tecnico comunali per gli accertamenti del caso.