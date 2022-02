Noto, 35enne muore carbonizzato in casa

Noto, Sr - Un 35enne è morto carbonizzato nella notte per lo scoppio di un incendio avvenuto nella sua abitazione di 2 piani, in via Dogali a Noto: sono stati i vicini di casa a dare l’allarme, dopo aver visto il fumo provenire dalla casa della vittima, proprietaria dell’appartamento.

Quando 118 e pompieri sono arrivati sul posto, però, per il giovane non c’era già più nulla da fare. Su quello che sembra un tragico incidente domestico, la Procura di Siracusa ha tuttavia aperto un’inchiesta: i magistrati vogliono ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.