Noto, auto scivola in pendenza e uccide un anziano

Noto - Dramma a Noto dove stamani si è verificato un incidente mortale: un uomo di 73 anni è stato travolto da un’auto parcheggiata senza freno a mano. Per lui non c’è stato scampo.

La tragedia nella tarda mattinata di oggi, in contrada Passo Abate. L’anziano è stato travolto da un veicolo, presumibilmente lasciato senza freno a mano, in un punto in lieve discesa. Il conducente era fermato per aiutarne un altro che aveva avuto un problema alla batteria. Mentre venivano collegati i cavi per far ripartire il mezzo il panne, l’auto sarebbe scivolata all’indietro, finendo per schiacciare il 73enne contro un muro.