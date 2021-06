Noto, lui entra nella doccia di lei

Noto - Lui entra nel piatto della doccia mentre lei si lava e lui la costringe a toccarlo. Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno emesso un avviso di conclusione indagini nei confronti di un uomo di 51 anni, residente a Noto, accusato di violenza sessuale e violazione di domicilio.

I fatti risalgono all’estate di due anni fa, al 2 agosto 2019, quando, secondo la tesi degli inquirenti, l’uomo, si sarebbe introdotto nel bagno di una donna che stava facendo la doccia. A quel punto, dopo aver scostato la tenda in plastica del box, l’avrebbe costretta a toccare le sue parti intime.

La vittima sarebbe poi riuscita a scappare e dopo essersi ricomposta si sarebbe recata negli uffici del commissariato di polizia per denunciare quanto le era accaduto poco prima. Era in evidente stato di shock ma è riuscita, comunque, a fornire indicazioni importati alle forze dell’ordine. Sono stati compiuti dei sopralluoghi da parte della Polizia scientifica nella casa in cui quel 51enne si sarebbe introdotto che, nei mesi successivi, è stato identificato e poi denunciato.