Notte "bianca" in Sardegna ed è subito caos, volano sedie e bottiglie VIDEO

Nuoro - La zona bianca dopo tante limitazioni deve aver dato alla testa a qualcuno in Sardegna: i ristoranti aperti fino alle 23 e il coprifuoco dalle 23.30 non autorizza comunque assembramenti e tanto meno risse, purtroppo l’Isola non ha fatto un bello spot alla “zona bianca” nel suo primo weekend. Numerose le infrazioni segnalate la più grave delle quali a Nuoro, dove sabato sera nei bar del centro è scoppiata una rissa tra una ventina di giovani senza mascherine, con tanto di lanci di sedie e di bottiglie. Quando sul posto è arrivata la polizia, i ragazzi erano già tutti scappati lasciando la devastazione dietro di loro: la Questura sta raccogliendo testimonianze e visionando i filmati girati dai cittadini, che alleghiamo, per identificare i responsabili.