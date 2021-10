Nubifragio a Siracusa, un uomo è morto d’infarto

Siracusa - E’ morto, probabilmente, per infarto un uomo di 75 anni, che viveva nel quartiere della Borgata, a ridosso di piazza Santa Lucia. Forse, lo spavento per il violento nubifragio, che ha allagato una vasta porzione di strada dove c’è la sua abitazione, gli ha causato un malore capace di spezzargli la vita. Ad accorgersi di lui gli agenti di polizia che erano intervenuti insieme ai pompieri per prestare soccorso ai residenti.

Un uomo, anch’esso residente alla Borgata, è rimasto folgorato mentre era in corso il nubifragio. Non è escluso che la scarica elettrica possa essere stata causata dalla pioggia ed a dare l’allarme è stato il fratello. La vittima è stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.