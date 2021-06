Nudi in spiaggia si lamentano perchè barca è troppo vicina alla riva

Noto - Accade nel lido Marianelli, in territorio di Noto. Una spiaggia segnalata sul web come indicata per i nudisti, ma non ufficialmente una spiaggia nudista.

E' accaduto che nella spiaggia libera, in zona di riserva, a Vendicari: due turisti nudi, un uomo e una donna, si siano lamentati con gli agenti della Forestale perché una barca si è avvicinata troppo alla riva.

"I forestali intervengono in spiaggia per multare una persona che si è avvicinata troppo alla riva con la barca, ma gli stessi davanti ai due personaggi nudi non fanno una piega -racconta un testimone-. Il tizio in barca nel frattempo si è mantenuto a debita distanza mostrando simpaticamente il fondoschiena nudo in risposta ai forestali che gli intimavano di avvicinarsi, ma perché nessuno ha multato le due persone nude?"