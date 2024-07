Nudo e ubriaco in piazza porto a Marina di Ragusa

Ragusa - Si è spogliato un pubblico.

Lo ha fatto appoggiandosi ad un albero nella piazzetta del porto di Marina di Ragusa nella notte tra venerdì e sabato esibendo un distintivo al petto. Lui è un 48enne straniereo, evidentemente ubriaco, ripreso dai videofonini di alcuni ragazzetti che lo deridevano.

È intervenuta la Polizia che per ricondurre alla condizione di pudore l’uomo che in una successiva diretta via social ha sostenuto avere milioni di followers che lo seguono.

“Se mi spingi ti ammazzo qui subito. Sono pronto ad ammazzarti. Tirate fuori le armi. Prima voi”, ha detto minacciosamente ai poliziotti che lo proteggevano dal pubblico ludibrio.

Sui social esibiva una serie di profili fake, in cui sostiene di essere un manager della silicon valley, a capo di una azienda che produce soluzioni tecnologiche per il business, vedovo, con oltre una decina di anni di militanza nella marina militare statunitense. Di tutto, di più. La situazione stava degenerando quando i poliziotti hanno estratto il teser che avuto un effetto deterrente per lui. Bloccato e immobilizzato, è stato accompagnato in questura dove ha smaltito l'alcol.

È stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.