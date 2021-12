Nudo nella fontana, giù manganellate dai poliziotti VIDEO

Roma – Uno straniero, di colore, con addosso solo un vistoso cappello di lana rosso si è gettato stamani nella fontana delle Naiadi di piazza della Repubblica, vicino la stazione Termini, sfidando il freddo e le forze dell'ordine.

Decine di turisti e cittadini hanno richiesto l'intervento degli agenti, costretti a entrare in acqua e a prenderlo a manganellate per farlo uscire. L’uomo è stato portato in Questura per essere identificato e denunciato: la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.