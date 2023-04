Ragusa - Nuova scossa di terremoto in Sicilia orientale dopo la mezzanotte. Il sisma alle 0.19 del 22 aprile. Epicentro a Malta, magnitudo 5,5.

La scossa è stata avvertita distintamente in Sicilia. Il 21 aprile, alle 14.06, una scossa era stata registrata ad Aci Castello, per una magnitudo 4,2. Anche in questo caso il sisma era stato avvertito in tutta la Sicilia orientale. E il 21 aprile, alle 20,13, scossa di 4,3 a Malta. Qui un nostro articolo sulla faglia siculo-maltese.