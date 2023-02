Nuovo terremoto a Siena stamattina

Siena - Una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, è stata registrata alle 8:19 con epicentro a 2 km da Siena, a una profondità di 8 km. Poco prima, alle 8:14, registrata una scossa di magnitudo 2.2.

"Il nostro sistema di Protezione Civile è pienamente operativo. Da quella più forte di magnitudo 3.5, sono state quasi 40 nella notte. I tecnici stanno procedendo nelle verifiche agli edifici. Grazie a tutte le donne e uomini impegnati al servizio della comunità, restiamo vigili" scrive il governatore Eugenio Giani. E' proseguito nella notte lo sciame sismico a Siena dopo la scossa di magnitudo 3.5, la più alta, registrata ieri sera alle 21:51, causando tanta paura: molte le persone scese in strada. Da ieri alle 5:51 di oggi una quarantina le scosse registrate dall'Ingv, di cui la maggior parte inferiori a magnitudo 2, tra le altre 2 le più forti, di magnitudo 2.7. Il governatore toscano Eugenio Giani, in un post pubblicato poco prima delle 3, ha scritto che "vigili del fuoco e i tecnici stanno verificando una ventina di segnalazioni a seguito del terremoto con epicentro a Siena. Dopo la prima forte scossa ne sono seguite al momento oltre 30 con magnitudo fino a 2.7 ML. Comprendo la paura dei cittadini che vorranno trascorrere la notte fuori, per questo il sistema di Protezione Civile è attivo e pronto a offrire assistenza".

Anche per effettuare tutte le verifiche sugli stabili, oggi scuole e università chiuse a Siena. Chiusa anche la Torre del Mangia, sempre per completare tutti i controlli. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 21:51 di ieri sera con epicentro vicino Siena e ipocentro 8 chilometri di profondità. Lo fa sapere l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). A quanto si apprende non ci sarebbero danni, ma la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Tanta gente è scesa in strada, in città e in comuni limitrofi al capoluogo. Alla prima scossa sono seguite diverse repliche di minore intensità. Intanto dal Comune si spiega che è stato registrato un "piccolissimo smottamento in strada delle Grotte, senza alcuna criticità. La strada è chiusa per evitare qualsiasi problema, presente la polizia municipale". "Io e i tecnici del Comune di Siena siamo in giro per monitorare la situazione. Al momento si conferma che non ci sono danni", si legge sul profilo Fb del sindaco Luigi De Mossi.