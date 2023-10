Odori nauseabondi di gas in piazza Croce a Ragusa, arrivano i pompieri

Ragusa - Giunta in sala operativa dei vigili del fuoco di Ragusa segnalazione di forti odori nauseabondi che somigliavano ad odori di gas, lungo la via Achille Grandi a Ragusa, le squadre disponibili sono state inviate in zona per verificare lo stato dei luoghi. Utilizzando gli strumenti campali in dotazione, che hanno rilevato concentrazioni di vapori nel campo di infiammabilità, si è provveduto con l’ausilio delle forze dell’ordine Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ad inibire al transito veicolare per evitare potenziali inneschi la via Achille Grandi.

Personale Vigilfuoco ha effettuato le misurazioni nei diversi tombini rilevando concentrazioni anomale, in diversi punti, ed accertando successivamente che la stessa si riduceva consentendo di ipotizzare che l’idrocarburo venisse veicolato dalle acque verso il depuratore. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune di Ragusa e di iblea acque, per le verifiche di competenza. Allo stato la situazione è sotto controllo, saranno effettuate da chi di dovere le verifiche delle telecamere di sicurezza di tutta la zona dall’area della mensa aziendale a piazzazza croce, per verificare se sia stato effettuato qualche sversamento improprio negli scarichi fognari.