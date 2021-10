Ombre nere su Ragusa, ma il sito Ordine di Hagal è ancora online

Ragusa – In Sicilia la galassia dell'estremismo di destra si cuce con quella no vax, in cui pesca adepti. Ieri a Ragusa nell'abitazione di uno degli indagati, i poliziotti della Digos hanno portato via computer e supporti informatici. La Polizia postale però non ha ancora oscurato il sito del movimento, attorno al quale si raggruppano tuttora i neonazisti: "Ordine di Hagal", creato su un semplice Wordpress, è ancora online con tanto di contatti, telefono cellulare e possibilità di condividere articoli e contenuti sui social. Strano perché è soprattutto la propaganda web a preoccupare gli inquirenti. Aprirlo e osservarlo di persona è tuttavia il miglior modo per capire con quale delirio si ha a che fare: “Nec spe nec metu, sed ardore! (Nè con speranza nè con timore, ma con ardore!)” è il motto latino dallo smaccato odore neofascista, come il simbolo nero del tutto simile a una svastica.

"Non è un vaccino - è il titolo acchiappa negazionisti che campeggia in home page -. È una terapia genica sperimentale. Vaccinarsi significa accettare una modifica del proprio Dna irreversibile e perpetua". E giù spataffiate prive di ogni nozione ed evidenza scientifica. C’è pure un’intera sezione dedicata alla spiegazione di cosa sia questo Hagal: “simbolo della rinascita, che possiamo associare senza tema di smentita al più conosciuto concetto della Fenice (…) è il sogno archetipico dell’esistenza Spirituale Superiore, fatto da molti prima di noi, in quest’era di Consapevolezza e di Verità, dove solo combattendo radicalmente il male che vuole annichilire, noi vincemmo riportando il mondo Divino della Luce a trionfare eternamente sulla bassezza dell’oscurità”. Ci fermiamo qui, può bastare: c’è già abbastanza materiale per un tso immediato.

Sul fronte dell’inchiesta, invece, oggi il gip di Roma interrogherà il palermitano Massimo Ursino, a cui vengono contestati i reati di resistenza e devastazione aggravata: il tatuatore e leader di Forza Nuova, il partito che si agita nello stesso suddetto brodo mediatico, è stato immortalato da una telecamera mentre faceva irruzione nella sede della Cgil. Santo Li Pira, referente di Forza Italia (non Nuova) a Bagheria, scriveva: "Mi dispiace tanto di non essere lì con voi, fratelli miei". A seguire, tre cuori neri. Stefano Marsala aggiungeva: "Onore a voi". A Ragusa non si ha notizia di altri esponenti sotto osservazione, ma nelle attenzioni degli inquirenti c'è anche Casa Pound.