Omicidio a Pachino, accoltellato bracciante agricolo

Pachino - Un bracciante straniero uccide un altro bracciante per questioni di soldi. Un omicidio si è consumato nelle ore scorse a Pachino, nel Siracusano, con la morte di un bracciante agricolo straniero. L’uomo è stato ammazzato con un coltello mentre si trovava in un appezzamento di terreno, presumibilmente mentre stata lavorando.

I carabinieri conducono le indagini coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa. A uccidere la vittima sarebbe stato un altro bracciante, anch’esso straniero, che gli avrebbe inflitto una coltellata, risultata poi essere mortale.

La lesione, all’altezza del cuore, non ha dato speranze al bracciante agricolo, trasferito al Pte di Pachino ma quando è arrivato per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri avrebbero individuato l’aggressore che è sotto interrogatorio e nelle prossime ore potrebbe scattare un provvedimento cautelare. Tra le cause dell’omicidio potrebbe esserci una lite legata a questioni economiche.