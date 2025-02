Omicidio Angelo Ventura, disposta l'autopsia

Vittoria - La procura di Ragusa ha disposto l'autopsia sul corpo di Angelo Ventura, 39enne deceduto il 30 gennaio scorso a seguito di un colpo di fucile all'inguine. Per la sua morte, con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, è in custodia cautelare in carcere il 42enne Francesco Lo Monaco, amico della vittima; avrebbe lasciato Ventura al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria assieme ad un'altra persona estranea, al momento, ai fatti, nel corso della notte del 29 gennaio per poi allontanarsi.

Ventura, soccorso, è stato operato d'urgenza con un intervento di chirurgia vascolare ed è deceduto il mattino seguente. Oggi l'incarico per l'esame autoptico conferito al medico legale Walter Dimauro e l'autopsia è già in corso presso il cimitero di Vittoria.