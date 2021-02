Omicidio cantante neomelodica, marito confessa: "Sono stato io"

Palermo - Ha ammesso le proprie responsabilità davanti al magistrato e ai carabinieri: Salvatore Baglione, 37 anni, avrebbe ucciso la moglie Piera Napoli, 32 anni, verso le 13. Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato dai carabinieri nel bagno di casa, in via Vanvitelli, nella borgata popolare di Cruillas a Palermo. L’interrogatorio del pm Federica Paiola e del capitano Simone Calabrò è terminato da pochi minuti. Presente anche il legale dell’uomo, Daniele Piparo.

Baglione stamattina ha accompagnato i tre figli dai nonni e poi è rientrato in casa. Non si conoscono ancora le cause che avrebbero acceso la scintilla del litigio tra moglie e marito. L’uomo poi si è presentato intorno all’ora di pranzo alla stazione dei carabinieri indirizzando i militari verso l’appartamento dove è stato trovato il cadavere della donna. I carabinieri hanno sequestrato un grosso coltello da cucina, probabilmente l’arma del delitto. Il pubblico ministero sta redigendo il provvedimento di fermo per Baglione accusato di omicidio.