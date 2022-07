Omicidio di Roberto Raso, si è costituito l'assassino

Lentini - Si è costituito ai carabinieri il 23enne che era ricercato perché accusato di avere ucciso a coltellate nella notte, al culmine di una lite Roberto Raso, di 38 anni.

Si tratta di Antonio Montalto, 23 anni anche lui di Lentini. Il giovane, difeso dall’avvocato Julio Celesti, è sospettato del delitto. Ancora non è chiara la dinamica dell’omicidio. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Siracusa, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in via Silvio Pellico: forse una lite e poi Montalto avrebbe estratto, secondo una prima ricostruzione, un coltello e sferrato un fendente che avrebbe colpito a morte Raso. Il 38enne era stato subito trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dove però è deceduto poco dopo.