Omicidio suicidio a Palermo. A sparare è stata lei, una vigliessa

Palermo - Omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo, in via Notarbartolo, dove marito e moglie sono stati trovati senza vita in casa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare i decessi. A dare l'allarme sarebbe stata la figlia della coppia, che non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori ha allertato i soccorsi. I pompieri intervenuti sul posto hanno sfondato la porta e trovato i corpi dei due coniugi.

La donna trovata morta in casa a Palermo era una vigilessa 62enne del comando della Polizia municipale, e dalle prime ricostruzioni a fare fuoco sarebbe stata proprio la pistola d'ordinanza. Il compagno, 58 anni, era un commercialista. Secondo una prima ipotesi investigativa sembra che a sparare per prima sia stata la donna che poi si sarebbe tolta la vita.