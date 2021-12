Omicidio Jenny Cantarero, l'ex compagno è irreperibile

Misterbianco - Giovanna Cantarero, 27 anni, per tutti Jenny, è stata uccisa a colpi di pistola davanti alla madre e alla propria figlioletta. Venerdì sera Jenny aveva terminato il proprio turno di lavoro al panificio, stava uscendo per prendere la bambina che era in compagnia della nonna, quando un uomo le ha sparato in volto diversi colpi di pistola.

L'ex compagno della vittima, che i carabinieri stanno cercando, risulta irreperibile. Jenny era insieme a un'amica e stava aspettando l'arrivo in auto della madre quando è stata avvicinata da un uomo che le ha puntato la pistola alla testa e ha tirato più volte il grilletto. Sull'identità dell'omicida, la ragazza testimone che era assieme a Giovanna Cantarero non ha saputo fornire dettagli particolari un po' perché sotto choc, un po' perché l'assassino aveva il volto nascosto.

Ld indagini sono concentrate sull'ex compagno di Giovanna Cantarero, un uomo più grande di lei che al momento risulta irreperibile. I carabinieri lo cercano, ma di lui nessuna traccia. I due - genitori di una bambina di quattro anni - da tempo erano separati.