Open Week, ressa indescrivibile ad Agrigento per i vaccini liberi VIDEO

Agrigento – Eravamo abituati a vederne di folle in coda, soprattutto a Palermo e Catania, ma la ressa andata in scena ieri pomeriggio all’hub vaccinale di Agrigento le batte tutte. Ecco cos’ha prodotto al Palacongressi di Villaggio Mosè l’annuncio, intempestivo, dell’anticipo a giovedì degli Open Days anti Covid: centinaia di persone, molte anziane, ammassate in fila ai varchi.

Ci sono volute ore perché gli comunicassero i giusti punti d’ingresso, scatenando un fuggi fuggi ai cancelli, con disordini e proteste che hanno richiamato perfino polizia e carabinieri. Sarà l’effetto dell’annuncio della “patente verde” per muoversi tra regioni, inserita nel nuovo decreto Draghi? Potrebbe essere, visto l’approssimarsi delle vacanze estive. Tanti però hanno preferito rinunciare e andarsene anziché aspettare mezza giornata in piedi rischiando di beccarsi il Coronavirus.