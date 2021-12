Operai al lavoro senza green pass, ma col reddito di cittadinanza

Trabia – Proseguono i controlli a macchia di leopardo sul territorio siciliano, per tamponare le infrazioni alle varie regole legate alla limitazione del contagio Covid. Gli ultimi ad essere pizzicati, dai carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo, sono stati oggi quattro operai al lavoro in un cantiere edile a Trabia. Non sono erano senza Green pass - motivo dell’ispezione a sorpresa – ma come spesso accade, è emerso collateralmente che percepivano pure il reddito di cittadinanza come sedicenti disoccupati, guadagnando nel frattempo in nero.

Sono stati sanzionati Insieme al titolare della ditta per violazione delle norme anti Coronavirus e segnalati all'Inps per l'immediata revoca del beneficio e il recupero di quanto indebitamente percepito sino ad oggi. Non basta: l'impresa è stata sospesa per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e sono stati denunciati anche il committente dei lavori e il proprietario del terreno, per la mancata designazione del coordinatore della (presunta) sicurezza.