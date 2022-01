Operaio agricolo disperso in una vasca irrigua, forse annegato. FOTO

Acate - Si cerca nel fondo di una enormevasca irrigua in una azienda agricola in prossimità di Marina di Acate, dove non si hanno notizie di un operaio di 38 anni, C.V., che potrebbe essere annegato.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri, in attesa dei sommozzatori. Dell'uomo non si hanno tracce se non il motore del trattore acceso, un cappellino emerso dal fondo della vasca e alcuni indumenti affiorati a galla. La vasca è particolarmente profonda e si teme che il corpo del malcapitato possa essere rimasto impigliato.

L'uomo pare sia caduto in un lago per la raccolta delle acque la cui capacità è di circa 240.000 metri, con una profondità di circa 12 metri.