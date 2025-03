Operaio cade dal tetto e muore. Antonio Alongi aveva 55 anni

Palermo - Un operaio edile di 55 anni, Antonio Alongi, è morto cadendo dal tetto tetto di una villetta a due piani in via Regione siciliana, a Monreale, alle porte di Palermo.

I soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, mentre i carabinieri specializzati in sicurezza sul lavoro hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare se fossero state adottate le misure di sicurezza previste dalla normativa. La salma dell’operaio è stata portata all’istituto di medicina del Policlinico per eseguire l’autopsia.