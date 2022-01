Operaio folgorato, forestale travolto: altre 2 morti bianche in Sicilia

Randazzo, Ct - Due tragiche morti sul lavoro ieri in Sicilia: un tecnico della forestale di 61 anni è morto in contrada Carbonarà a Randazzo, nel catanese, inghiottito dal crollo del terreno scosceso su cui stava riparando un'apparecchiatura (foto). Le sue generalità non sono state ancora rese note, sull’episodio indagano i carabinieri.

Nel pomeriggio un operaio di 57 anni di Misilmeri, Francesco Corso, ha perso la vita folgorato a Termini Imerese in contrada Bragone, durante i lavori per la realizzazione di una villetta: aveva appena finito la gettata in cemento, quando con la pala meccanica ha toccato inavvertitamente i fili dell’alta tensione. Il pm ha disposto l’autopsia sul corpo, anche su questo caso indaga l’Arma.