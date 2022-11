Operaio siciliano di 34 anni muore in un incidente nel mantovano

Mantova - Tragico incidente stradale nel Mantovano dove ha perso la vita un operaio di 34 anni di origini siciliane. Si chiamava Alberto Pisano, ed era originario di Gela. Era a bordo di un'auto, scontratasi frontalmente con un camion che trasportava pollame. La sua auto, una Mercedes classe E coupè, ha terminato la propria corsa fuori strada.

La tragedia il 6 novembre a Santa Croce in via Milazzo verso Sermide Felonica, nel mantovano. Pisano era un dipendente della ditta pavese Cipi srl che si occupa di fornire impianti industriali. In questo periodo, Pisano lavorava per garantire la manutenzione meccanica in una centrale elettrica. Inutile nonostante l’intervento anche di una eliambulanza, atterrata poco distante ma poi fatta rientrare senza alcun trasportato. Ferito il conducente del camion. Trasportato all’ospedale di Pieve di Coriano il conducente 74enne del mezzo che trasportava pollame.