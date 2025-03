Operaio trovato morto negli spogliatoi della raffineria Sonatrach ad Augusta

Augusta, Siracusa - Si era sentito male, si è allontanato per andare in bagno e qui è stato stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Un malore fulminante avrebbe causato la morte di un operaio di una società esterna coinvolta nei lavori di manutenzione in fermata presso la raffineria Sonatrach di Augusta. L’incidente si sarebbe verificato poche ore dal termine della giornata, quando il lavoratore, a causa di un improvviso malessere, avrebbe chiesto il momentaneo allontanamento dal luogo in cui prestava l’attività per andare in bagno. Un collega di lavoro, insospettitosi per il mancato rientro, si sarebbe messo alla ricerca dell’uomo, rinvenendolo privo di vita. I Carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente per avviare le indagini e raccogliere i primi rilievi. L’ipotesi più accreditata è che l’operaio sia stato vittima di un malore lancinante, ma sarà necessario un approfondimento medico-legale per determinare con certezza le cause della morte.

In una nota, Sonatrach Raffineria Italiana "conferma che un lavoratore di una ditta appaltatrice è stato rinvenuto senza vita all’interno di un bagno di uno spogliatoio dello stabilimento di Augusta. Sonatrach Raffineria Italiana ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine che sono appena giunte sul sito per i rilievi del caso, ed è a totale disposizione degli inquirenti affinché si faccia chiarezza sul triste accadimento".