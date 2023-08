Operato d'urgenza il ciclista investito a Marina di Modica

Modica - E' stato operato d'urgenza all'ospedale di Modica il ciclista 58 enne investito stamane da un’auto condotta da una donna 65 enne all’ingresso della via da Verrazzano a Marina di Modica.

News Correlate Ciclista investito a Marina di Modica

È stato operato d’urgenza con un intervento di splenectomia laparoscopica, cioè l'operazione chirurgica di asportazione della milza, che si pratica quando l'organo è danneggiato in modo irreparabile o non funziona più in modo adeguato. E' nel reparto di chirurgia dell’ospedale modicano diretto dal dott. Goffredo Caldarera, tra i centri in Sicilia con la maggior casistica per questo tipo di intervento.

Il paziente è in prognosi riservata ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. L’intervento per via laparoscopica ha molti vantaggi: permette una rapida ripresa delle normali attività del paziente e riduce notevolmente il dolore postoperatorio, senza avere un aumento dei rischi rispetto al classico intervento laparotomico.