Operato di ernia muore in una clinica privata: aperta inchiesta

Siracusa - Un uomo di 50 anni, Vito Adamo di Castellammare del Golfo (Trapani), è morto in ospedale a Siracusa dopo un intervento chirurgico di ernia alla colonna vertebrale eseguito in una clinica privata. La Procura, dopo la denuncia dei familiari della vittima, ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia. L’esame è stato eseguito oggi. I risultati medico-legali saranno depositati entro i prossimi 90 giorni. Intanto il corpo è stato restituito ai familiari e domani, nella chiesa di Santa Rita a Castellammare del Golfo, si terranno i funerali. Adamo si era ricoverato in una clinica privata siracusana per un intervento per un’ernia alla colonna vertebrale.

Il 28 ottobre, qualche giorno dopo l’intervento che sembrava perfettamente riuscito, doveva essere dimesso. Ma in serata ha cominciato a sentirsi male, trasferito d’urgenza all’ospedale di Siracusa è morto poco dopo.