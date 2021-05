Orazio sognava di sposarsi. Quella maledetta caduta dal trattore

Modica - Sognava di sposarsi con la sua Sara, Orazio Iabichino, morto stamani alle 8,45 in seguito a una caduta dal trattore. Orazio aveva 21 anni, era un gran lavoratore. La scorsa estate aveva lavorato alla creperia del corso, a Modica bassa, poi come cameriere in una nota pizzeria sempre del centro storico. Insieme al padre amava i camion e il mondo dei trasporti in genere.

Stamattina la tragedia. Era insieme a un amico in contrada Zappulla-Gisana, l'amico, un quarantenne, alla guida del trattore, Orazio di fianco. Forse un dislivello, un avallamento, Orazio è precipitato giù da una altezza di circa due metri, ha sbattuto la testa. Pochi secondi e non cè stato più nulla da fare.