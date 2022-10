Ordina online scarpe e riceve anche 7 kg di allucinogeni

Bologna - Aveva ordinato online un paio di scarpe, ma il corriere gli ha consegnato due pacchi: in uno c'erano effettivamente le calzature che aspettava, nell'altro ha trovato 13 involucri contenenti sette chili di dimetil-triptamina, una sostanza psicotropa con un potente effetto allucinogeno. A ricevere per errore la sostanza è stato, due giorni fa, un ignaro bolognese che ha deciso di andare subito alla polizia.

Si è presentato al commissariato Bolognina-Pontevecchio, spiegando quello che era successo e consegnando agli agenti il pacco. Nelle buste, come è stato poi accertato, c'erano circa sette chili di una sostanza vegetale di colore verde scuro contenente il principio della dimetil-triptamina. Si tratta della sostanza alla base di un allucinogeno naturale in uso nelle popolazioni indigene del bacino del Rio delle Amazzoni, dove è assunto anche attraverso una bevanda chiamata ayahuasca. La polizia ha accertato che il pacco era destinato a una persona residente in Inghilterra e che è stato ricevuto dal bolognese a causa di un errore nella spedizione. La sostanza è stata sottoposta a sequestro a carico di ignoti, in attesa di ulteriori accertamenti.