Scicli - Un elicottero dei vigili del fuoco sorvola il lido di Bruca, mentre tre sommozzatori sono impegnati nelle ricerche del 21enne tunisino disperso in mare da qualche ora.

Il giovane è disperso dalle 17 di oggi pomeriggio. La famiglia vive in Tunisia. Sugli scogli in ansia gli amici e diversi connazionali, che in arabo stanno informando i familiari in patria.