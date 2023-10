Ore 20, va a fuoco uno chalet a Pozzallo. VIDEO

Pozzallo - Un incendio dalle cause incerte ha distrutto alle 19,10 di stasera lo chalet Lido Deliziosa sul lungomare Raganzino a Pozzallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ma la struttura in legno del locale è andata in fumo in pochi minuti davani agli occhi impotenti di tante persone che si trovavano al lungomare. Si pensa al dolo. E' la più grande concessione demaniale sul territorio di Pozzallo. L’attività risulta chiusa in quanto erano in corso lavori di ristrutturazione.

