Orologi rubati, farmaci e cibi pericolosi: ecco cosa passa dall'aeroporto di Catania

Catania - Valuta non dichiarata per oltre 176.000 euro, 1.730 beni contraffatti, 600 kg di prodotti vegetali dannosi per il nostro ecosistema, 346 kg di tabacchi lavorati esteri. Nel corso del 2024 l’Ufficio delle Dogane di Catania e la guardia di finanza hanno scoperto centinaia di illeciti perquisendo i passeggeri in arrivo e in partenza nell’aeroporto di Catania, trovando di tutto tra i bagagli.

In particolare sono stati scovati 52 passeggeri che trasportavano illegalmente valuta non dichiarata; 157 con beni contraffatti (borse, orologi, cinture, calzature, abbigliamento, giubbotti, occhiali, sciarpe), alcuni anche di ingente valore (orologi costosissimi); 3 passeggeri con oltre 30 pezzi di varietà naturali tutelati dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche a rischio di estinzione; 7 detentori di sostanze stupefacenti; 3 con oltre 16 kg di farmaci non ammessi nel territorio dello Stato; 33 con 346 kg di sigarette, tabacco da fumo, tabacchi da inalazione senza combustione; 15 con oltre 115 kg di carni e latticini privi di alcuna tracciatura.