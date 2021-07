Orrore a Mazara: trascina il corpo del cane che ha morso la figlia VIDEO

Mazara del vallo - Uccide, sparandogli, il cane del vicino di casa che aveva morso la mano di sua figlia e, non pago, lo trascina per strada legandolo con una corda al suo furgone, pubblicando orgogliosamente la macabra operazione sui social, rivendica il gesto come una promessa di vendetta mantenuta. Un 44enne romeno è stato arrestato ai domiciliari dai carabinieri per il barbaro accanimento contro l’animale e la detenzione illegale di armi da fuoco modificate e centinaia di cartucce a pallettoni di vario calibro, scoperte durante la perquisizione a casa. Le indagini sono scattate dopo la denuncia dell’Anpa e la visione del filmato in cui il bruto si ritrae in selfie, con in mano pistole e munizioni, inquadrando soddisfatto il corpo martoriato del povero cane. Gli è stata anche sospesa l'erogazione del reddito di cittadinanza.