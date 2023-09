Oscar Del Dò il pilota ai comandi del jet che si è schiantato a Torino

Torino - Ai comandi di Pony 4, velivolo delle Frecce Tricolori che si è schiantato oggi dopo il decollo dalla pista di Caselle a Torino, c'era il capitano Oscar Del Dò. Friulano, è entrato nel reparto acrobatico dell'aeronautica militare nel 2020. Il suo jet MB-359 ha perso quota probabilmente in seguito all'impatto con uno stormo di uccelli e ha finito la sua lunga corsa contro un'auto in transito su una strada che delimita l'aeroporto. Lui si è salvato lanciandosi con il paracadute.

L'ultimo messaggio

Un problema al motore: questo è quanto avrebbe comunicato al suo capo squadra, durante il volo, il pilota della Freccia Tricolore che oggi si è schiantata al suolo nei pressi dell'aeroporto Torino-Caselle. Lo si è appreso da fonti qualificate presenti sul posto. Il pilota avrebbe riferito che doveva sganciarsi dalla formazione. In seguito ha perso il controllo del velivolo e ha azionato il dispositivo di eiezione dalla cabina. L'aereo, cadendo a terra, ha preso fuoco e ha colpito un'automobile di passaggio.

Lo schianto a Torino

La macchina, sulla quale si trovavano un uomo e una donna e i loro due bambini di 5 e 9 anni, è stata sollevata e ribaltata dall'esplosione. I due genitori sono riusciti ad uscire con leggere ferite e ustioni portando in salvo il figlio più grande, di 9 anni, ma, a quanto apprende l'Adnkronos, l'auto ha preso fuoco mentre cercavano di soccorrere la più piccola e per lei, 5 anni, non c'è stato nulla da fare.