Ospedale comunica decesso, funerale già pronto, ma lui è ancora vivo

Foggia - "Vogliamo realmente capire chi, dal Pronto Soccorso, ha fatto la telefonata nella notte tra il 18 ed il 19 novembre per informare la direttrice della casa di riposo del decesso di mio suocero" dice Paola, nuora Fernando Cristiani, un 86enne ospite della Rsa Fondazione Palena di Foggia, erroneamente avvertita della sua morte dall’ospedale dov’era ricoverato. Anzi, dove è: perché il pensionato, anche se grave, è ancora con noi, al reparto Covid del Policlinico Riuniti.

La direttrice della casa di riposo, buttata giù dal letto a notte fonda dalla notizia ricevuta dal nosocomio, ha telefonato alle 2.:45 al cellulare lasciatole dai parenti, ma a quell’ora è scattata la segreteria telefonica. La mattina dopo di buon’ora la tragica comunicazione e la predisposizione immediata del funerale, compresi i manifesti affissi in città. Solo il giorno ancora seguente, dopo tutte le lacrime versate, la famiglia Cristiani ha appreso sempre per telefono che l’anziano lotta ancora contro il virus. "Ci ha chiamato una infermiera dal Pronto Soccorso per informarci che mio suocero è grave ma è tuttora vivo" riferisce Paola, che ha presentato un esposto alla Procura pugliese. La positività dell'86enne è stata accertata il 6 novembre scorso quando esplose il focolaio all'interno della Fondazione Palena, commissariata dalla Asl locale, contagiando tutti i 69 ospiti e 28 operatori sanitari.