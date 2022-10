Pachino, 6 contro 2: rissa in strada con i coltelli

Pachino, Sr - Botte in strada tra tunisini a causa di un banale diverbio nella serata del 9 ottobre scorso: in 6 hanno accerchiato due connazionali causandogli profonde ferite da taglio in varie parti del corpo, tanto da dover essere ricoverati in codice rosso al pronto soccorso.

Le immagini della rissa, ripresa casualmente da un automobilista di passaggio, sono state diffuse online da alcune testate locali (nella foto, un frame video). Al momento la polizia ha identificato e denunciato due nordafricani di 27 e 22 anni, che hanno partecipato all'agguato armati di coltelli. E' ancora caccia agli altri.