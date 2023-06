Pachino, crolla il secondo piano di un’abitazione

Pachino - Crollo improvviso del secondo piano di un’abitazione in zona via Ruggero Settimo: non c’era nessuno al momento del cedimento ma per sicurezza sono state sfollate alcune persone che risiedono nell’abitazione accanto. Danneggiate anche le automobili parcheggiate sotto l’abitazione. Indagini e rilievi in corso in via Ruggero Settimo a Pachino dove è crollato il secondo piano di un’abitazione. Per fortuna non ci sono feriti, ma restano i danni: due anziani che abitano nella casa accanto si sono ritrovati con l’impianto idrico danneggiato – e conseguente allagamento – e hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, dando già mandato al proprio legale, di approfondire la vicenda, acquisendo tutte le documentazioni del caso.

La zona è già stata messa in sicurezza e già da ieri pomeriggio sono in corso i rilievi: al momento sembra si sia trattato di un cedimento strutturale.