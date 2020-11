Entra in chiesa, semina il panico e aggredisce il coro

Pachino - Entrato in chiesa durante l’omelia per chiedere soldi, a messa conclusa torna e semina il panico, aggredendo i coristi. È successo domenica mattina, nella Chiesa Madre di Pachino.

Protagonista dell'incursione un quarantenne, già colpito da divieto di dimora a Pachino. Ha chiesto dei soldi ai fedeli e anche al parroco, ma si è sentito snobbato.

Così è uscito per rientrare a messa terminata, mentre erano rimasti in chiesa il parroco e i coristi. In pochi istanti ha seminato il panico, manifestando il proprio malcontento ed andando in escandescenza. Ha rotto un carrellino in legno per brandire uno dei 4 piedi e poi scagliarsi contro i componenti del coro.

Una delle donne è rimasta colpito da un colpo di bastone e non sono mancati minacce e insulti nei confronti di tutti, parroco compreso. Così è stato chiesto l’intervento dei carabinieri della stazione di via Maucini, che sono piombati sul posto per frenare la furia dell’uomo. Al termine dei controlli di rito, i carabinieri hanno scoperto che sul quarantenne pende un divieto di dimora in territorio di Pachino, per reati commessi in precedenza.